В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7 утра 13 апреля зафиксировали 19 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, один из которых - летальный.

Источник: Facebook-страница командования медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "На 07.00 13 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный".

Детали: Вечером 12 апреля с помощью ПЦР-теста, подтвердили еще один случай заболевания COVID-19, у работника ВСУ, которого 8 апреля госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Кроме того сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) в ВСУ находятся - 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 25 человек.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним: