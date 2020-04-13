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Рада зібралася на позачергове засідання: змінюватимуть бюджет і боротимуться з СOVID-19

Понеділок, 13 квітня 2020, 14:12

13 квітня у Верховній Раді розпочалося позачергове засідання парламенту.

Джерело: Українська правда

Деталі: У Раді зареєструвалися 357 депутатів.

Засідання, яке планувалося на 14:00 розпочалося з невеликим запізненням – о 14:11.

У порядку денному 13 квітня 8 питань: про внесення змін до закону про держбюджет, про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання), про внесення змін до закону  щодо  запобігання поширенню COVID-19, про посилення відповідальності за пожежі у полях та лісах.

А також низка проєктів постанов про скасування рішення про відкриття ринку землі. 

Депутати працюють у масках і гумових рукавичках. Але вимог карантину дотримуються не всі – екс-голова Харківської ОДА, яка нещодавно стала депутатом, Юлія Світлична і Юлія Тимошенко виступають з трибуни без масок.

Що було раніше: Вранці 13 квітня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня депутати голосуватимуть за законопроєкти без обговорень, за винятком змін до бюджету і проєктів постанов про скасування рішення про відкриття ринку землі.

 

Ірина Балачук, УП

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Теми: Верховна Радазаконодавствокоронавірус
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