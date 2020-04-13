Рада зібралася на позачергове засідання: змінюватимуть бюджет і боротимуться з СOVID-19

13 квітня у Верховній Раді розпочалося позачергове засідання парламенту.

Джерело: Українська правда

Деталі: У Раді зареєструвалися 357 депутатів.

Засідання, яке планувалося на 14:00 розпочалося з невеликим запізненням – о 14:11.

У порядку денному 13 квітня 8 питань: про внесення змін до закону про держбюджет, про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання), про внесення змін до закону щодо запобігання поширенню COVID-19, про посилення відповідальності за пожежі у полях та лісах.

А також низка проєктів постанов про скасування рішення про відкриття ринку землі.

Депутати працюють у масках і гумових рукавичках. Але вимог карантину дотримуються не всі – екс-голова Харківської ОДА, яка нещодавно стала депутатом, Юлія Світлична і Юлія Тимошенко виступають з трибуни без масок.

Що було раніше: Вранці 13 квітня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня депутати голосуватимуть за законопроєкти без обговорень, за винятком змін до бюджету і проєктів постанов про скасування рішення про відкриття ринку землі.