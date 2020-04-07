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Ексочільниця Харківщини стала нардепом

Вівторок, 7 квітня 2020, 20:25
Ексочільниця Харківщини стала нардепом

Центральна виборча комісія зареєструвала колишню голову Харківської ОДА Юлію Світличну народним депутатом України.

Джерело: повідомлення пресслужби ЦВК

Деталі: 7 квітня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. На ньому ЦВК зареєструвала нардепом 36-річну Світличну, обрану на проміжних виборах 15 березня в одномандатному виборчому окрузі №179 як самовисуванку.

Передісторія:

  • 15 березня в окрузі №179 відбулися проміжні вибори, оскільки обранця від цього округу Олексія Кучера призначили головою Харківської ОДА. 
  • До виборчого бюлетеня було включено 37 кандидатів. Кандидат "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів на користь Світличної.
  • Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у 179 окрузі в Харківській області з результатом 77,54%.
  • У Харківську ОДА Світличну призначав ще колишній президент Петро Порошенко.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЦВКХарківська область
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