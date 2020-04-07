Ексочільниця Харківщини стала нардепом

2348 переглядів
Вівторок, 7 квітня 2020, 20:25

Центральна виборча комісія зареєструвала колишню голову Харківської ОДА Юлію Світличну народним депутатом України.

Джерело: повідомлення пресслужби ЦВК

Деталі: 7 квітня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. На ньому ЦВК зареєструвала нардепом 36-річну Світличну, обрану на проміжних виборах 15 березня в одномандатному виборчому окрузі №179 як самовисуванку.

Передісторія:

  • 15 березня в окрузі №179 відбулися проміжні вибори, оскільки обранця від цього округу Олексія Кучера призначили головою Харківської ОДА. 
  • До виборчого бюлетеня було включено 37 кандидатів. Кандидат "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів на користь Світличної.
  • Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у 179 окрузі в Харківській області з результатом 77,54%.
  • У Харківську ОДА Світличну призначав ще колишній президент Петро Порошенко.

Українська правда
Теми: Верховна Рада ЦВК Харківська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок 7 квітня 2020, 14:48
Як Коломойський допомагає Зеленському зважитися, або 16 тисяч правок від олігарха і Ко 7 квітня 2020, 11:00
"Антиколомойський" законопроєкт побив усі рекорди: понад 16 тисяч правок 7 квітня 2020, 10:30
Усі новини
Головні новини
Порушення карантину: суди у 90% випадків стають на бік українців – адвокати
Зеленський відреагував на непокору мера Запоріжжя щодо карантину
Президент: Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким заборонили їсти морозиво
Україна на порозі піку коронавірусної хвороби – МОЗ
Усі новини
здоров'я

Овуляція це... Симптоми, як визначити, вирахувати та які є тести на овуляцію

Досвід

Як це – працювати аптекаркою