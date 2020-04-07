Ексочільниця Харківщини стала нардепом

Центральна виборча комісія зареєструвала колишню голову Харківської ОДА Юлію Світличну народним депутатом України.

Джерело: повідомлення пресслужби ЦВК

Деталі: 7 квітня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. На ньому ЦВК зареєструвала нардепом 36-річну Світличну, обрану на проміжних виборах 15 березня в одномандатному виборчому окрузі №179 як самовисуванку.

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