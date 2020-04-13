Рада собралась на внеочередное заседание: будут менять бюджет и бороться с СOVID-19

832 просмотра
Понедельник, 13 апреля 2020, 14:12

13 апреля в Верховной Раде началось внеочередное заседание парламента.

Источник: Украинская правда

Детали: В Раде зарегистрировались 357 депутатов.

Заседание, которое планировалось на 14:00 началось с небольшим опозданием – в 14:11.

В повестке дня 13 апреля 8 вопросов.

Депутаты работают в масках и резиновых перчатках. Но требований карантина придерживаются не все – экс-глава Харьковской ОГА, которая недавно стала депутатом, Юлия Светличная и Юлия Тимошенко выступают с трибуны без масок.

Что было раньше: Утром 13 авпреля спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.   

 

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада законодательство коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Говорить о рассмотрении "антиколомойского" законопроекта в Раде еще рано — Гетманцев 13 апреля 2020, 14:26
В Раде приняла присягу новый народный депутат 13 апреля 2020, 14:20
Депутатам предлагают отказаться от 38 статей расходов бюджета 13 апреля 2020, 13:45
Все новости
Главные новости
В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая
13 апреля. No time to die: Католическая Пасха онлайн, "сухой закон" в США, на Шри-Ланке обязательная кремация
Кличко опережает всех конкурентов в гонке за кресло столичного мэра
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Все новости
Фото

Мода на карантине: как воссоздать дизайнерское платье дома

Общество

Уборка во время карантина: дезинфекторы, стирка, очистка поверхностей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів