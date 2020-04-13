Рада собралась на внеочередное заседание: будут менять бюджет и бороться с СOVID-19

13 апреля в Верховной Раде началось внеочередное заседание парламента.

Источник: Украинская правда

Детали: В Раде зарегистрировались 357 депутатов.

Заседание, которое планировалось на 14:00 началось с небольшим опозданием – в 14:11.

В повестке дня 13 апреля 8 вопросов.

Депутаты работают в масках и резиновых перчатках. Но требований карантина придерживаются не все – экс-глава Харьковской ОГА, которая недавно стала депутатом, Юлия Светличная и Юлия Тимошенко выступают с трибуны без масок.

Что было раньше: Утром 13 авпреля спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.