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Рада собралась на внеочередное заседание: будут менять бюджет и бороться с СOVID-19

Понедельник, 13 апреля 2020, 14:12

13 апреля в Верховной Раде началось внеочередное заседание парламента.

Источник: Украинская правда

Детали: В Раде зарегистрировались 357 депутатов.

Заседание, которое планировалось на 14:00 началось с небольшим опозданием – в 14:11.

В повестке дня 13 апреля 8 вопросов: о внесении изменений в закон о госбюджете, о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение), о внесении изменений в закон по предотвращению распространения COVID-19, об усилении ответственности за пожарs в полях и лесах.

А также ряд проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.

Депутаты работают в масках и резиновых перчатках. Но требований карантина придерживаются не все – экс-глава Харьковской ОГА, которая недавно стала депутатом, Юлия Светличная и Юлия Тимошенко выступают с трибуны без масок.

Что было раньше: Утром 13 авпреля спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.   

 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Радазаконодательствокоронавирус
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