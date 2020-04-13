Рада розблокувала підписання закону про ринок землі

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Понеділок, 13 квітня 2020, 16:17

На позачерговому засіданні 13 квітня народні депутати відхилили 13 постанов про скасування закону про ринок землі і таким чином розблокували його підписання.

Джерело: засідання парламенту 

Деталі: Жодна з постанов про заблокування ринку землі не набрала необхідних 226 голосів.

Заблокувати підписання закону намагалися парламентарі "Батьківщини" та позафракційні нардепи.

Зокрема, постанови зарєстрували нардепи: Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Антон Поляков (позафракційний), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Іван Кириленко ("Батьківщина"), Сергій Тарута ("Батьківщина"), Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), Михайло Волинець ("Батьківщина"), Володимир Кабаченко ("Батьківщина"), Валентин Наливайченко ("Батьківщина"), Костянтин Бондарєв ("Батьківщина"), Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), Ярослав Железняк ("Голос"), Оксана Савчук (позафракційна).

Після голосування спікер ВР Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парлементу.

Чому це важливо: Таким чином у Верховній Раді розблокували підписання ухваленого законопроєкту. Тепер голова Верховної Ради зможе його підписати та передати на підпис президенту.

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість

Українська правда
Теми: Верховна Рада земля законодавство


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