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Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

Понедельник, 13 апреля 2020, 16:17
Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

На внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты отклонили 13 постановлений об отмене закона о рынке земли и таким образом разблокировали его подписание.

Источник: заседание парламента

Детали: Ни одно из постановлений о блокировании рынке земли не набрало необходимых 226 голосов.

Заблокировать подписание закона пытались парламентарии "Батькивщины" и внефракционные нардепы.

В частности, постановления зарегистрировали нардепы: Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Антон Поляков (внефракционный), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Иван Кириленко ("Батькивщина"), Сергей Тарута ("Батькивщина"), Андрей Пузийчук ("Батькивщина"), Михаил Волынец ("Батькивщина"), Владимир Кабаченко ("Батькивщина"), Валентин Наливайченко ("Батькивщина"), Константин Бондарев ("Батькивщина"), Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), Ярослав Железняк ("Голос"), Оксана Савчук (внефракционная).

Нардеп Железняк отметил, что на самом деле он выступает за рынок земли. За его постановление проголосовали 8 нардепов.

После голосования спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание парлемента.

Почему это важно: Таким образом в Верховной Раде разблокировали подписание принятого законопроекта. Теперь председатель Рады сможет его подписать и передать на подпись президенту.

Что предшествовало: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

Знать больше: Зеленский vs Коломойский: битва за МВФ, в которой погибло монобольшинство

Украинская правда

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Темы: Верховная Радаземлязаконодательство
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