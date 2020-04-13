Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

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Понедельник, 13 апреля 2020, 16:17

На внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты отклонили 13 постановлений об отмене закона о рынке земли и таким образом разблокировали его подписание.

Источник: заседание парламента

Что предшествовало: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

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Украинская правда
Темы: Верховная Рада земля законодательство


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