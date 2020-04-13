Через контакт з інфікованими COVID-19 в самоізоляцію відправили сотню медиків на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині через контакт з інфікованими колегами в самоізоляцію відправили понад сотню медиків.

Джерело: начальниця відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в області Неля Полюхович у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Полюхович, один із випадків стався в діагностичному центрі Кривого Рогу: через виявлення коронавірусу в його медпрацівниці довелось відправити на самоізоляцію 31 медпрацівника за місцем її роботи. Крім того, на самоізоляцію пішли 16 медпрацівників лікарні, де її лікували.

Ще один випадок – у райцентрі Петропавлівка, там через виявлення COVID-19 у медсестри первинної ланки в самоізоляцію пішло 53 її колеги.

За словами Полюхович, наразі в області коронавірус виявлено у двох медичних працівників.

Станом на 13 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 60 випадків коронавірусу. В цілому на цю інфекцію вже перевірили понад тисячу жителів області.

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Нагадаємо: Станом на 9 ранку 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.