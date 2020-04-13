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Из-за контакта с инфицированными COVID-19 в самоизоляцию отправили сотню медиков

Понедельник, 13 апреля 2020, 17:06
Из-за контакта с инфицированными COVID-19 в самоизоляцию отправили сотню медиков
Радио Свобода

В Днепропетровской облести из-за контакта с инфицированными коллегами в самоизоляцию отправили более сотни медиков.

Источник: начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По данным Полюхович, один из случаев произошел в диагностическом центре Кривого Рога: из-за обнаружения коронавируса у его медработницы пришлось отправить на самоизоляцию 31 медработника по месту его работы. Кроме того, на самоизоляцию пошли 16 медработников больницы, где ее лечили.

Еще один случай - в райцентре Петропавловка, там из-за обнаружения COVID-19 у медсестры первичного звена в самоизоляцию ушли 53 ее коллеги.

По словам Полюхович, сейчас в области коронавирус обнаружен у двух медицинских работников.

По состоянию на 13 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 60 случаев коронавируса. В целом на эту инфекцию уже проверили более тысячи жителей области.

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Напомним: По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Темы: коронавирусДнепропетровская область
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