Из-за контакта с инфицированными COVID-19 в самоизоляцию отправили сотню медиков

1089 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 17:06
Радио Свобода

В Днепропетровской облести из-за контакта с инфицированными коллегами в самоизоляцию отправили более сотни медиков.

Источник: начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По данным Полюхович, один из случаев произошел в диагностическом центре Кривого Рога: из-за обнаружения коронавируса у его медработницы пришлось отправить на самоизоляцию 31 медработника по месту его работы. Кроме того, на самоизоляцию пошли 16 медработников больницы, где ее лечили.

Еще один случай - в райцентре Петропавловка, там из-за обнаружения COVID-19 у медсестры первичного звена в самоизоляцию ушли 53 ее коллеги.

По словам Полюхович, сейчас в области коронавирус обнаружен у двух медицинских работников.

По состоянию на 13 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 60 случаев коронавируса. В целом на эту инфекцию уже проверили более тысячи жителей области.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним: По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Темы: коронавирус Днепропетровская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Нидерландах фермеры косят тюльпанные поля, чтобы избежать скопления людей 13 апреля 2020, 17:08
Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 30 тысяч 13 апреля 2020, 16:17
Путин вышел на связь и сказал об ухудшении ситуации с коронавирусом 13 апреля 2020, 16:06
Все новости
Главные новости
Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла
В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний – ОП
В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая
13 апреля. No time to die: Католическая Пасха онлайн, "сухой закон" в США, на Шри-Ланке обязательная кремация
Все новости
Фотопроект

Как выглядят те, кто пытаются перегнать коронавирус

советы

Как использовать резиновые перчатки и для чего они нужны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів