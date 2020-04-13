Пожар в Чернобыльской зоне и радиоактивные отходы: в ДСНС говорят, угрозы нет

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что пожар, который сейчас пылает в Чернобыльской зоне, не несет угрозы для ЧАЭС и хранилища радиоактивных отходов.

Источник: видеообращение директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука

Прямая речь: "В настоящее время угрозы для Чернобыльской атомной станции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в Зоне отчуждения нет".

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Детали: Он подчеркнул, что через соцсети и информационные ресурсы в интернете распространяются по этому поводу фейки.

По словам Демчука, в зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Денисовецкого, Дитятского и Паришивского лесничеств. Уже ликвидирован пожар на территории Котовского лесничества.

Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир.

Предыстория:

Ранее член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко написал в Facebook, что огонь в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и теперь в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Ситуация критическая.

З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

Читайте також: У чому загроза пожеж у Чорнобильській зоні і що з цим робити? Пояснює екологиня