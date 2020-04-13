Зеленського попросять ініціювати наступне засідання Ради – Корнієнко

Парламентська фракція "Слуга народу" звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Джерело: заступник голови фракції Олександр Корнієнко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнка: "Думаю, що завтра вранці ми зможемо точно підтвердити це засідання (в середу - УП) і будемо звертатися знову до президента України, щоб він ініціював засідання".

Деталі: За його словами, між фракцією і главою держави існує домовленість про те, що він буде допомагати "Слузі народу" ініціювати позачергові засідання, щоб не збирати 150 підписів депутатів в період пандемії Covid-19.

Відповідаючи на питання, які рішення депутати прийматимуть на позачерговому засіданні, Корнієнко розповів, що наразі підготовлено низку актуальних законопроєктів і належить швидко проаналізувати, які з них найбільш нагальні, "щоб ми не затримували депутатів в залі і проголосували якийсь мінімум" .

Корнієнко розраховує, що парламент в середу підтримає зміни в регламент, які прискорять розгляд в другому читанні законопроєкту по банках.

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