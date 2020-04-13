Зеленського попросять ініціювати наступне засідання Ради – Корнієнко
Парламентська фракція "Слуга народу" звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.
Джерело: заступник голови фракції Олександр Корнієнко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Корнієнка: "Думаю, що завтра вранці ми зможемо точно підтвердити це засідання (в середу - УП) і будемо звертатися знову до президента України, щоб він ініціював засідання".
Деталі: За його словами, між фракцією і главою держави існує домовленість про те, що він буде допомагати "Слузі народу" ініціювати позачергові засідання, щоб не збирати 150 підписів депутатів в період пандемії Covid-19.
Відповідаючи на питання, які рішення депутати прийматимуть на позачерговому засіданні, Корнієнко розповів, що наразі підготовлено низку актуальних законопроєктів і належить швидко проаналізувати, які з них найбільш нагальні, "щоб ми не затримували депутатів в залі і проголосували якийсь мінімум" .
Корнієнко розраховує, що парламент в середу підтримає зміни в регламент, які прискорять розгляд в другому читанні законопроєкту по банках.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.