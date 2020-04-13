Зеленского попросят инициировать следующее заседание Рады – Корниенко

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Понедельник, 13 апреля 2020, 21:02

Парламентская фракция "Слуга народа" обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Источник: заместитель главы фракции Александр Корниенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Корниенко: "Думаю, что завтра с утра мы сможем точно подтвердить это заседание (в среду – УП) и будем обращаться снова к президенту Украины, чтобы он инициировал заседание".

Детали: По его словам, между фракцией и главой государства существует договоренность о том, что он будет помогать "Слуге народа" инициировать внеочередные заседания, чтобы не собирать 150 подписей депутатов в период пандемии Covid-19.

Отвечая на вопрос, какие решения депутаты будут принимать на внеочередном заседании, Корниенко рассказал, что в настоящее время подготовлен ряд актуальных законопроектов и предстоит быстро проанализировать, какие из них наиболее неотложны, "чтобы мы не задерживали депутатов в зале и проголосовали какой-то минимум".

Корниенко рассчитывает, что парламент в среду поддержит изменения в регламенте, которые ускорят рассмотрение во втором чтении законопроекта по банкам.

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
  • МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Темы: Слуга народа Зеленский Верховная Рада


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