Зеленского попросят инициировать следующее заседание Рады – Корниенко

Парламентская фракция "Слуга народа" обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Источник: заместитель главы фракции Александр Корниенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Корниенко: "Думаю, что завтра с утра мы сможем точно подтвердить это заседание (в среду – УП) и будем обращаться снова к президенту Украины, чтобы он инициировал заседание".

Детали: По его словам, между фракцией и главой государства существует договоренность о том, что он будет помогать "Слуге народа" инициировать внеочередные заседания, чтобы не собирать 150 подписей депутатов в период пандемии Covid-19.

Отвечая на вопрос, какие решения депутаты будут принимать на внеочередном заседании, Корниенко рассказал, что в настоящее время подготовлен ряд актуальных законопроектов и предстоит быстро проанализировать, какие из них наиболее неотложны, "чтобы мы не задерживали депутатов в зале и проголосовали какой-то минимум".

Корниенко рассчитывает, что парламент в среду поддержит изменения в регламенте, которые ускорят рассмотрение во втором чтении законопроекта по банкам.

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