Спікер розповів, коли парламент зможе повернутись до звичного режиму роботи
За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент зможе вийти із режиму позачергових засідань та повернутись до пленарних у тому випадку, якщо не буде достатньо механізмів для прийняття рішень.
Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Перейти в постійний режим пленарних засідань, звичайний режим, я думаю, що сьогодні не зовсім доцільно, тому що ризики захворювання достатньо ще високі.
Сьогоднішні можливості, які є, дають нам реальні механізми приймати рішення. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, то, я думаю, що ми перейдемо до звичайних пленарних засідань".
Деталі: Спікер наголосив на тому, що нардепи працюють, але у комітетах.
"Верховна Рада продовжує працювати у звичайному режимі. Ми єдине що змінили: наш графік. У нас більше комітетів, менше пленарних засідань", – пояснив Разумков.
Передісторія:
- На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
- Наразі Рада приймає рішення на позачергових засіданнях. Так, нардепи зібрались 13 квітня для прийняття змін до держбюджету.