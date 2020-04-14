Спікер розповів, коли парламент зможе повернутись до звичного режиму роботи

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Вівторок, 14 квітня 2020, 01:12

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент зможе вийти із режиму позачергових засідань та повернутись до пленарних у тому випадку, якщо не буде достатньо механізмів для прийняття рішень.

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Перейти в постійний режим пленарних засідань, звичайний режим, я думаю, що сьогодні не зовсім доцільно, тому що ризики захворювання достатньо ще високі.

Сьогоднішні можливості, які є, дають нам реальні механізми приймати рішення. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, то, я думаю, що ми перейдемо до звичайних пленарних засідань".

Деталі: Спікер наголосив на тому, що нардепи працюють, але у комітетах.

"Верховна Рада продовжує працювати у звичайному режимі. Ми єдине що змінили: наш графік. У нас більше комітетів, менше пленарних засідань", – пояснив Разумков.

Передісторія:

  • На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
  • Наразі Рада приймає рішення на позачергових засіданнях. Так, нардепи зібрались 13 квітня для прийняття змін до держбюджету.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Разумков Дмитро Верховна Рада


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