Спикер рассказал, когда парламент сможет вернуться к обычному режиму работы

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Вторник, 14 апреля 2020, 01:12

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент сможет выйти из режима внеочередных заседаний и вернуться к пленарным в том случае, если не будет достаточно механизмов для принятия решений.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Перейти в постоянный режим пленарных заседаний, обычный режим, я думаю, что сегодня не совсем целесообразно, так как риски заболевания достаточно еще высоки.

Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям".

Детали: Спикер отметил, что нардепы работают, но в комитетах.

"Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме. Мы единственное что изменили: наш график. У нас больше комитетов, меньше пленарных заседаний", – объяснил Разумков.

Предыстория:

  • На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
  • На данный момент Рада принимает решение на внеочередных заседаниях. Так, нардепы собрались 13 апреля для принятия изменений в госбюджет.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Разумков Дмитрий Верховная Рада


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