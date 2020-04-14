Спикер рассказал, когда парламент сможет вернуться к обычному режиму работы

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент сможет выйти из режима внеочередных заседаний и вернуться к пленарным в том случае, если не будет достаточно механизмов для принятия решений.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Перейти в постоянный режим пленарных заседаний, обычный режим, я думаю, что сегодня не совсем целесообразно, так как риски заболевания достаточно еще высоки.

Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям".

Детали: Спикер отметил, что нардепы работают, но в комитетах.

"Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме. Мы единственное что изменили: наш график. У нас больше комитетов, меньше пленарных заседаний", – объяснил Разумков.

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