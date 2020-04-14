Спикер рассказал, когда парламент сможет вернуться к обычному режиму работы
По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, парламент сможет выйти из режима внеочередных заседаний и вернуться к пленарным в том случае, если не будет достаточно механизмов для принятия решений.
Источник: Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Перейти в постоянный режим пленарных заседаний, обычный режим, я думаю, что сегодня не совсем целесообразно, так как риски заболевания достаточно еще высоки.
Сегодняшние возможности, которые есть, дают нам реальные механизмы принимать решения. Если мы будем видеть, что этого недостаточно, то, я думаю, что мы перейдем к обычным пленарным заседаниям".
Детали: Спикер отметил, что нардепы работают, но в комитетах.
"Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме. Мы единственное что изменили: наш график. У нас больше комитетов, меньше пленарных заседаний", – объяснил Разумков.
Предыстория:
- На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
- На данный момент Рада принимает решение на внеочередных заседаниях. Так, нардепы собрались 13 апреля для принятия изменений в госбюджет.