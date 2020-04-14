На Буковині за добу підтвердили 84 випадки COVID-19

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Вівторок, 14 квітня 2020, 05:00

За добу у Чернівецькій області виявили 84 випадки зараження коронавірусом, із них 54 людини – мешканці Чернівців. 

Джерело: очільник Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Деталі: За тиждень кількість хворих зросла на 300 осіб. Від першого встановленого випадку на Буковині зареєстрували 546 інфікованих. 

На вихідних в області знову буде діяти особливий режим

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус


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