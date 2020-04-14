На Буковині за добу підтвердили 84 випадки COVID-19
За добу у Чернівецькій області виявили 84 випадки зараження коронавірусом, із них 54 людини – мешканці Чернівців.
Джерело: очільник Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook
Деталі: За тиждень кількість хворих зросла на 300 осіб. Від першого встановленого випадку на Буковині зареєстрували 546 інфікованих.
На вихідних в області знову буде діяти особливий режим.
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Нагадаємо:
- В Україні станом на 9 ранку 13 квітня лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.