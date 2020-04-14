На Буковине за сутки подтвердили 84 случая COVID-19

204 просмотра
Вторник, 14 апреля 2020, 05:00

За сутки в Черновицкой области обнаружили 84 случая заражения коронавирусом, из них 54 человека – жители Черновцов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Детали: За неделю количество больных выросло на 300 человек. От первого установленного случае на Буковине зарегистрировали 546 инфицированных.

На выходных в области снова будет действовать особый режим.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: у храмов в Черновцах толпы 12 апреля 2020, 14:27
Суд не оштрафовал мужчину за отсутствие маски: не обязан покупать или шить 12 апреля 2020, 12:31
Третья область ограничила передвижение на выходные 10 апреля 2020, 15:04
Все новости
Главные новости
Рынкам снова запретят работать в карантин
В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система
Дым с чернобыльских пожаров скоро понесет на Киев
Рада разрешила закрывать на карантин целые города
Все новости
Опыт

Как просыпаться рано и любить это

Фотопроект

Как выглядят те, кто пытаются перегнать коронавирус

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!