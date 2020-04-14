На Буковине за сутки подтвердили 84 случая COVID-19

За сутки в Черновицкой области обнаружили 84 случая заражения коронавирусом, из них 54 человека – жители Черновцов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Детали: За неделю количество больных выросло на 300 человек. От первого установленного случае на Буковине зарегистрировали 546 инфицированных.

На выходных в области снова будет действовать особый режим.

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Напомним: