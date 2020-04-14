На Буковине за сутки подтвердили 84 случая COVID-19
204 просмотра
Вторник, 14 апреля 2020, 05:00
За сутки в Черновицкой области обнаружили 84 случая заражения коронавирусом, из них 54 человека – жители Черновцов.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook
Детали: За неделю количество больных выросло на 300 человек. От первого установленного случае на Буковине зарегистрировали 546 инфицированных.
На выходных в области снова будет действовать особый режим.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- В Украине по состоянию на 9 утра 13 апреля лабораторно подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!