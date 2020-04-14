Попри дощ у Чорнобильській зоні далі тліє трава

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Вівторок, 14 квітня 2020, 08:15

У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення станом на 7 ранку 14 квітня триває гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

До гасіння пожеж залучено 415 чоловік та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС(.

13 квітня авіатехніка здійснила 227 скиди – 538 т води.

У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ.

Нагадаємо: Через підпал трави пожежа у Чорнобильській зоні триває вже 10 днів.

Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.

Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.

Теми: Чорнобиль пожежа Київська область ДСНС


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