В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения по состоянию на 7 утра 14 апреля продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивського, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС)

13 апреля авиатехника осуществила 227 сброса – 538 т воды.

В понедельник вечером в Киевской области, над зоной отчуждения, пошел дождь.

Напомним: Из-за поджога травы, пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже 10 дней.

Президент Владимир Зеленский 14 апреля заслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина на счет пожаров.

Центр ядерной безопасности сообщал, что 14 апреля ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.