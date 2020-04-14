Коронавірус трохи пригальмував: 270 нових випадків, 22 одужали за добу

За останню добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.

Джерело: МОЗ, дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 14 квітня

Деталі: Загалом в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.

За 12 квітня в Україні було зафіксовано 325 нових випадків, померли 10 осіб, одужали 8 осіб. За 11 квітня було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки хвороби, померли 10 людей, одужали теж 10-ро.

За добу 13 квітня до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 80 випадків;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 112 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 89 випадків;

Івано-Франківська область – 332 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

м. Київ – 551 випадок;

Київська область – 224 випадки;

Львівська область – 136 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 69 випадків;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 134 випадки;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 14 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 22 випадки;

Чернівецька область – 546 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.