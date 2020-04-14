Коронавірус трохи пригальмував: 270 нових випадків, 22 одужали за добу
За останню добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.
Джерело: МОЗ, дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 14 квітня
Деталі: Загалом в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.
За 12 квітня в Україні було зафіксовано 325 нових випадків, померли 10 осіб, одужали 8 осіб. За 11 квітня було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки хвороби, померли 10 людей, одужали теж 10-ро.
За добу 13 квітня до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 200 випадків;
Волинська область – 80 випадків;
Дніпропетровська область – 71 випадок;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 112 випадків;
Закарпатська область – 99 випадків;
Запорізька область – 89 випадків;
Івано-Франківська область – 332 випадки;
Кіровоградська область – 144 випадки;
м. Київ – 551 випадок;
Київська область – 224 випадки;
Львівська область – 136 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 69 випадків;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 134 випадки;
Сумська область – 74 випадки;
Тернопільська область – 280 випадків;
Харківська область – 14 випадків;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 22 випадки;
Чернівецька область – 546 випадків;
Черкаська область – 105 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.