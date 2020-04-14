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Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки

Вторник, 14 апреля 2020, 09:38
Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки

За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.

Источник: Минздрав, данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 14 апреля

Детали: Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

 

За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек. За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.

За сутки 13 апреля в ЦОС поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на коронавирусную болезнь.

На амбулаторном лечении находится 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Среди 98 умерших от осложнеий – 51 мужчина и 47 женщин. Умирают от COVID-19 чаще люди в возрасте от 50 лет (86%).

 

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 80 случаев;

Днепропетровская область – 71 случай;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 112 случаев;

Закарпатская область – 99 случаев;

Запорожская область – 89 случаев;

Ивано-Франковская область – 332 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

г. Киев – 551 случай;

Киевская область – 224 случая;

Львовская область – 136 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 69 случаев;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровенская область – 134 случая;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 14 случаев;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черновицкая область – 546 случаев;

Черкасская область – 105 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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