Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки
За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.
Источник: Минздрав, данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 14 апреля
Детали: Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек. За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.
За сутки 13 апреля в ЦОС поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на коронавирусную болезнь.
На амбулаторном лечении находится 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.
Среди 98 умерших от осложнеий – 51 мужчина и 47 женщин. Умирают от COVID-19 чаще люди в возрасте от 50 лет (86%).
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 200 случаев;
Волынская область – 80 случаев;
Днепропетровская область – 71 случай;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 112 случаев;
Закарпатская область – 99 случаев;
Запорожская область – 89 случаев;
Ивано-Франковская область – 332 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
г. Киев – 551 случай;
Киевская область – 224 случая;
Львовская область – 136 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 69 случаев;
Полтавская область – 26 случаев;
Ровенская область – 134 случая;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 280 случаев;
Харьковская область – 14 случаев;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черновицкая область – 546 случаев;
Черкасская область – 105 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.