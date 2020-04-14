Коронавирус чуть притормозил 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки

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Вторник, 14 апреля 2020, 09:38

За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.

Источник: Минздрав, данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 14 апреля

Детали: Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

 

За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек. За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.

Дополняется..

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Минздрав


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