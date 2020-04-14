Рятувальники кажуть, що в Чорнобильській зоні відкритого вогню немає
Вівторок, 14 квітня 2020, 10:18
На території Чорнобильської зони відчуження триває гасіння осередків тління лісової пожежі.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками".
Деталі: Зазначається, що інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).
Передісторія:
- У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ, але там триває ліквідація пожежі, що почалася 4 квітня через підпал трави.
- Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
- Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.
Українська правда