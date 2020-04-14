Рятувальники кажуть, що в Чорнобильській зоні відкритого вогню немає

На території Чорнобильської зони відчуження триває гасіння осередків тління лісової пожежі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками".

Деталі: Зазначається, що інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

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