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Рятувальники кажуть, що в Чорнобильській зоні відкритого вогню немає

Вівторок, 14 квітня 2020, 10:18
Рятувальники кажуть, що в Чорнобильській зоні відкритого вогню немає

На території Чорнобильської зони відчуження триває гасіння осередків тління лісової пожежі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками".

Деталі: Зазначається, що інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

 

Передісторія:

  • У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ, але там триває ліквідація пожежі, що почалася 4 квітня через підпал трави.
  • Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
  • Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.

Українська правда

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Теми: Чорнобильпожежа
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