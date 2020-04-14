Спасатели говорят, что в Чернобыльской зоне открытого огня нет

На территории Чернобыльской зоны отчуждения продолжается тушение очагов тления лесного пожара.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами".

Детали: Отмечается, что инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Предыстория: