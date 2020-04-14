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Спасатели говорят, что в Чернобыльской зоне открытого огня нет

Вторник, 14 апреля 2020, 10:18
Спасатели говорят, что в Чернобыльской зоне открытого огня нет

На территории Чернобыльской зоны отчуждения продолжается тушение очагов тления лесного пожара.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами".

Детали: Отмечается, что инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

 

Предыстория:

  • В понедельник вечером на Киевщине, над зоной отчуждения, пошел дождь, но там продолжается ликвидация пожара, начавшегося 4 апреля из-за поджога травы.
  • Президент Владимир Зеленский 14 апреля заслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина на счет пожаров.
  • Центр ядерной безопасности сообщал, что 14 апреля ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.

Украинская правда

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Темы: Чернобыльпожар
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