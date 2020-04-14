Парубій привів підтримку Чорновол під ДБР попри карантин

Представники партії "Європейська солідарність" прийшли під Державне бюро розслідувань підтримати активістку Майдану та колишню нардепку Тетяну Чорновол, яку викликали на допит.

Джерело: трансляція "Європейської солідарності" у Facebook

Деталі: Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, активний учасник "Революції гідності", виступив в оточенні свої соратників, яких було не менше шістьох. Із ним був, зокрема, Володимир В’ятрович.

Усі присутні були у масках чи респіраторах, хоча вимогу карантину щодо "не більше двох" порушили.

Андрій Парубій заявив, що влада спеціально обрала час карантину, щоб не було протестів через справу проти Тетяни Чорновол щодо нібито умисного вбивства робітника Володимира Захарова в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року.

Він вважає, що влада просуває версію Кремля, що "майданівці атакували правоохоронців" і що був "державний переворот".

Парубій та його однодумці записали звернення на підтримку Тетяни Чорновол.

Пряма мова Парубія: "Ми не боїмося… Таня Чорновол є, як і 5 років тому, символом Майдану, символом українського руху. Ми будемо тут, ми будемо під судом.

Вони вибрали той момент, коли в країні пандемія – і не можуть тисячі й десятки тисяч українців виходити на масові заходи. І в тому є особливе лицемірство діючої влади. Але вони не злякають ні Тетяну Чорновол, ні нашу команду, ні всіх майданівців… За нами правда і за нами перемога".

Попередній підрозділ, який проводив розслідування по даній справі, чітко довів, що чоловік мав змогу покинути приміщення. Смерть відбулася не в результаті атаки і не в результатів власне підпалу.

Справа є просто провокацією, є просто атакою на Майдан".

Інші подробиці: Прийшла під ДБР і Софія Федина, проти якої відкрито провадження про погрози Володимиру Зеленському.

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