ДБР звинувачує Чорновол у маніпуляції фактами

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Субота, 11 квітня 2020, 18:08

Державне бюро розслідувань заявило, що слова екснардепки Тетяни Чорновол стосовно причин підпалу офісу "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року є недостовірними.

Джерело: телеграм-канал ДБР

Пряма мова: "Чорновол маніпулює думкою суспільства. Озвучену підозрюваною Чорновол Т.М. під час ефіру інформацію ДБР розцінює як вигадку та спробу уникнути кримінальної відповідальності".

Деталі: Тетяна Чорновол 10 квітня 2020 в ефірі одного з телеканалів заявила, що підпал офісу "Партії Регіонів" було здійснено після того, як відбулися вбивства в Маріїнському парку і на Кріпосному провулку активістів Майдану. За її словами, ціллю підпалу було відтягнути увагу "тітушек". При цьому Бюро наголошує, що слова Чорновол спростовуються доступною у відкритих джерелах хронологією подій.

Як зазначає ДБР, підпал партійного офісу по вул. Липській у Києві відбувся 18 лютого 2014 року у проміжок часу між 11 та 12 годинами дня. А згідно повного списку вбитих під час Євромайдану, у якому вказані дата, час та місце їх смерті, вогнепальні поранення майданівці Володимир Кіщук, Ігор Сердюк та Сергій Шаповалов отримали 18 лютого 2014 року з 13:50 по 14:05 год. на перехресті вулиць Інститутської та Кріпосного провулку. Тоді як смерть Володимира Захарова, в умисному вбивстві якого підозрюється Чорновол, настала в цей день до 13:00 год.

У ДБР наголосили, що наведені факти свідчать про те, що станом на момент підпалу офісу "Партії Регіонів" з боку Чорновол у проміжок часу з 11 до 12 год. жодних вбивств на вул. Інститутській та Кріпосному провулку не було. Тому підозрювана не могла відволікати нікого від вчинення вбивств, зокрема способом підпалу офісу, унаслідок якого загинула людина.

Що передувало:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час "Революції гідності".
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • 18 лютого 2014 року у будівлі "Партії регіонів" на вулиці Липській сталася пожежа, люди захопили офіс.

Читайте також: Активісти реконструювали події 18 лютого 2014 року у відео

Українська правда
Теми: Чорновол Майдан ДБР


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