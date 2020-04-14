Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин

Представители партии "Европейская солидарность" пришли под Государственное бюро расследований поддержать активистку Майдана и бывшую Нардеп Татьяну Черновол, которую вызвали на допрос.

Источник: трансляция "Европейской солидарности" в Facebook

Детали Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий, активный участник "Революции достоинства", выступил в окружении свои соратников, которых было не менее шести. С ним был, в частности, Владимир Вятрович. Все присутствующие были в масках или респираторах, хотя требование карантина по "не более двух" возбудили.

Андрей Парубий заявил, что власти специально выбрала время карантина, чтобы не было протестов из-за дела против Татьяны Черновол о якобы умышленном убийстве работника Владимира Захарова в офисе "партии регионов" 18 февраля 2020 года.

Он считает, что власти поддерживают версию Кремля, что "майдановцы атаковали правоохранителей" и что был "госпереворот".

Парубий и его единомышленники записали обращение в поддержку Татьяны Черновол.

Прямая речь Парубия: "Мы не боимся... Таня Черновол является, как и 5 лет назад, символом Майдана, символом украинского движения. Мы будем здесь, мы будем под судом.

Они выбрали тот момент, когда в стране пандемия – и не могут тысячи и десятки тысяч украинцев выходить на массовые мероприятия. И в этом есть особое лицемерие действующей власти. Но они не испугают ни Татьяну Черновол, ни нашу команду, ни всех майдановцев... За нами правда и за нами победа.

Предыдущее подразделение, проводившее расследование по данному делу, четко доказало, что мужчина мог покинуть помещение. Смерть произошла не в результате атаки и не в результате собственных поджога.

Дело является просто провокацией, просто атакой на Майдан".

Другие подробности: Пришла под ГБР и София Федина, против которой открыто производство об угрозах Владимиру Зеленскому.



Предыстория: