Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Представители партии "Европейская солидарность" пришли под Государственное бюро расследований поддержать активистку Майдана и бывшую Нардеп Татьяну Черновол, которую вызвали на допрос.
Источник: трансляция "Европейской солидарности" в Facebook
Детали Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий, активный участник "Революции достоинства", выступил в окружении свои соратников, которых было не менее шести. С ним был, в частности, Владимир Вятрович. Все присутствующие были в масках или респираторах, хотя требование карантина по "не более двух" возбудили.
Андрей Парубий заявил, что власти специально выбрала время карантина, чтобы не было протестов из-за дела против Татьяны Черновол о якобы умышленном убийстве работника Владимира Захарова в офисе "партии регионов" 18 февраля 2020 года.
Он считает, что власти поддерживают версию Кремля, что "майдановцы атаковали правоохранителей" и что был "госпереворот".
Парубий и его единомышленники записали обращение в поддержку Татьяны Черновол.
Прямая речь Парубия: "Мы не боимся... Таня Черновол является, как и 5 лет назад, символом Майдана, символом украинского движения. Мы будем здесь, мы будем под судом.
Они выбрали тот момент, когда в стране пандемия – и не могут тысячи и десятки тысяч украинцев выходить на массовые мероприятия. И в этом есть особое лицемерие действующей власти. Но они не испугают ни Татьяну Черновол, ни нашу команду, ни всех майдановцев... За нами правда и за нами победа.
Предыдущее подразделение, проводившее расследование по данному делу, четко доказало, что мужчина мог покинуть помещение. Смерть произошла не в результате атаки и не в результате собственных поджога.
Дело является просто провокацией, просто атакой на Майдан".
Другие подробности: Пришла под ГБР и София Федина, против которой открыто производство об угрозах Владимиру Зеленскому.
Предыстория:
- 18 февраля 2014 года, когда произошло массовое жесткое избиение протестующих в правительственном квартале Киева, в офисе "Партии регионов" произошел пожар, когда протестующие ворвались в офис на Липской, 10. Тогда погиб технический работник офиса правящей партии Владимир Захаров.
- 10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыск у бывшего народного депутата, бывшей журналистки и активистки Майдана Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" 6 лет назад. После этого представители ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве и вызвали на допрос на 14 апреля.
- 11 апреля ГБР назвало недостоверными слова Черновол о причинах поджога офиса "Партии регионов". Мол, Черновол объясняла поджог офиса "регионалов" попыткой перетянуть внимание "титушек" после убийств в Мариинском парке и на Крепостном переулке, однако на момент поджога, с 11 до 12 часов, убийств на ул. Институтской и Крепостного переулка не было.