Кличко: У столиці постійно міряють радіацію, перевищення немає
У Києві постійно контролюють радіаційний фон, перевищення поки що немає.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко на онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання соцмереж, ЦГЗ
Пряма мова: "Так, в екосистемах Чорнобильської зони тривають пожежі. Для гасіння вогню залучено 96 одиниць техніки та 405 чоловік особового складу. Там працюють рятувальні служби вже з багатьох міст України. Зупиняють вогонь і київські рятувальники, і з Дніпра їдуть на допомогу, з Полтави. Задіяна авіація.
Залишаються три напрямки пожеж: Корогодське, Котовське та Лісовецьке лісництва. Причина пожеж проста – спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем. У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищень поки що немає. Фон не перевищує 0,013 мікрорентген на годину. При нормі 0,03 мікрорентгени на годину".
Деталі: Кличко також розповів, що під Києвом внаслідок горіння трави, горів і тліє торф. За тиждень торф гасили у Бородянському, Броварському і Вишгородському районах. На площі близько 4 гектари.
У столиці на гасіння трави та дерев підрозділи ДСНС виїжджали протягом тижня 57 разів. Майже 350 рятувальників та 70 одиниць техніки були залучені до гасіння пожеж у місті.
Мер нагадав, що парламент збільшив штрафи для паліїв (до 150-ти тисяч гривень), та звернувся із закликом повідомляти правоохоронців про всіх, хто палить траву, очерет чи багаття, щоб "упередити це зло".
Додатково: За даними Центру громадського здоров’я, радіаційний фон на території Київщини та Житомирщини також не перевищує норми.
Передісторія:
- У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ, але там триває ліквідація пожежі, що почалася 3 квітня через підпал трави. Там є осередки тління, відкритого вогню, за даними ДСНС, немає.
- Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
- Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.