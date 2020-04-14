Мер Дніпра пригрозив церквам відключити воду і світло

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Вівторок, 14 квітня 2020, 14:11

Мер Дніпра Борис Філатов пригрозив відключити воду і світло церквам, якщо священики не будуть дотримуватися карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: пост Філатова в Facebook

Пряма мова: "Шановні священнослужителі. 1. Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що деякі не почули. 2. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, які вже відкатані на наливайках і пунктах металоприйому.

Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог".

Деталі: Також, за словами Філатова, церквам варто чекати скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію.

Мер зазначив, що не лаявся з священиками всі ці роки, але якщо вони хочуть ризикувати здоров'ям людей, то тоді нехай не ображаються.

Він також просив передати "цьому кретинові з "Тополя"" (священику, який на Вербну неділю причащав всіх прихожан з однієї ложки – ред.), щоб уже готувався до жорстких заходів. 

 

Священник у масці у Вербну неділю причащав прихожан з однієї ложки. Серед тих, хто йшов до причастя, були діти

скриншот з відео Сергія Павлюченка

Що було раніше: На початку квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що місто готується до найгіршого, тому на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

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Передісторія:

  • Станом на 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.

Українська правда
Теми: Дніпро церква коронавірус карантин


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