Мер Дніпра пригрозив церквам відключити воду і світло
Мер Дніпра Борис Філатов пригрозив відключити воду і світло церквам, якщо священики не будуть дотримуватися карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Джерело: пост Філатова в Facebook
Пряма мова: "Шановні священнослужителі. 1. Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що деякі не почули. 2. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, які вже відкатані на наливайках і пунктах металоприйому.
Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог".
Деталі: Також, за словами Філатова, церквам варто чекати скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію.
Мер зазначив, що не лаявся з священиками всі ці роки, але якщо вони хочуть ризикувати здоров'ям людей, то тоді нехай не ображаються.
Він також просив передати "цьому кретинові з "Тополя"" (священику, який на Вербну неділю причащав всіх прихожан з однієї ложки – ред.), щоб уже готувався до жорстких заходів.
Що було раніше: На початку квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що місто готується до найгіршого, тому на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.
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Передісторія:
- Станом на 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.
- За останню добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.