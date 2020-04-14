Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Дніпра пригрозив церквам відключити воду і світло

Вівторок, 14 квітня 2020, 14:11
Мер Дніпра пригрозив церквам відключити воду і світло

Мер Дніпра Борис Філатов пригрозив відключити воду і світло церквам, якщо священики не будуть дотримуватися карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: пост Філатова в Facebook

Пряма мова: "Шановні священнослужителі. 1. Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що деякі не почули. 2. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, які вже відкатані на наливайках і пунктах металоприйому.

Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог".

Деталі: Також, за словами Філатова, церквам варто чекати скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію.

Мер зазначив, що не лаявся з священиками всі ці роки, але якщо вони хочуть ризикувати здоров'ям людей, то тоді нехай не ображаються.

Він також просив передати "цьому кретинові з "Тополя"" (священику, який на Вербну неділю причащав всіх прихожан з однієї ложки – ред.), щоб уже готувався до жорстких заходів. 

 

Священник у масці у Вербну неділю причащав прихожан з однієї ложки. Серед тих, хто йшов до причастя, були діти

скриншот з відео Сергія Павлюченка

Що було раніше: На початку квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що місто готується до найгіршого, тому на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • Станом на 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпроцерквакоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
Усі новини...
Реклама: