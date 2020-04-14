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Мэр Днепра пригрозил церквям отключить воду и свет

Вторник, 14 апреля 2020, 14:11
Мэр Днепра пригрозил церквям отключить воду и свет

Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил отключить воду и свет церквям, если священники не будут придерживаться карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Источник: пост Филатова в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые священнослужители. 1. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. 2. Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема.

Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог".

Детали: Также, по словам Филатова, церквям стоит ждать отмены документов по земле и любых разрешений на реконструкцию.

Мэр отметил, что не ругался с священниками все эти годы, но если они хотят рисковать здоровьем людей, то тогда пусть не обижаются.

Он также просил передать "этому кретину с "Тополя"" (священнику, который на Вербное Воскресенье причащал все прихожан из одной ложки – ред.), чтобы уже готовился к жестким мероприятиям. 

 

Священник в маске в Вербное воскресенье причащал прихожан из одной ложки. Среди тех, кто шел к причастию, были дети.

скриншот с видео  Сергея Павлюченко

Что было раньше: В начале апреля мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

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Предыстория:

  • По состоянию на 14 апреля всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели. 

Украинская правда

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Темы: Днепрцерковькоронавирускарантин
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