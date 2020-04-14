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Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год – ВОЗ

Вторник, 14 апреля 2020, 17:29
Вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через год – ВОЗ

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Мы действительно не должны ожидать увидеть вакцину, по крайней мере, в течение 12 месяцев или дольше".

Детали: При этом она утверждает, что пик заболеваемости еще впереди.

По ее словам, количество новых случаев COVID-19 уменьшается только в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки все еще растут в Великобритании и Турции.

Харрис заявила, что 90% случаев происходят в Европе и США, так что в мире пока еще не достигли пика.

Представитель ВОЗ считает, что самое главное установить контроль над передачей вируса, прежде чем начинать ослаблять какие-либо ограничения.

Также она добавила, что сейчас Россия стала крупнейшим источником завоза коронавируса в Китай.

По словам Харрис, сейчас самой большой угрозой для Китая, откуда и начал передвигаться вирус, стали так называемые импортные случаи.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

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Напомним:

  • Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях.
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предположил, что коронавирус будет вирусом, который будет преследовать человеческую расу, пока не разработают вакцину.

Украинская правда
Темы: здравоохранениекоронавирусCovid-2019
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