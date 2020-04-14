Обама підтримає Байдена на пост президента США – CNN

Колишній президент США Барак Обама у вівторок 14 квітня оголосить про підтримку Джо Байдена на майбутніх виборах.

Джерело: джерела CNN, близькі до Обами

Деталі: Обама підтримає свого колишнього віце-президента у відеопосланні, в якому пояснить, чому він вважає Байдена кандидатом, необхідним на момент теперішньої кризи в Америці.

Що передувало: 13 квітня стало відомо, що Джо Байден переміг Берні Сандерса на президентських праймеріз у штаті Вісконсін.

На минулому тижні сенатор Берні Сандерс вийшов з виборчих перегонів у США і не буде боротися за номінацію від Демократично партії на президентських виборах.