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Обама підтримає Байдена на пост президента США – CNN

Вівторок, 14 квітня 2020, 17:31
Обама підтримає Байдена на пост президента США – CNN

Колишній президент США Барак Обама у вівторок 14 квітня оголосить про підтримку Джо Байдена на майбутніх виборах.

Джерело: джерела CNN, близькі до Обами

Деталі: Обама підтримає свого колишнього віце-президента у відеопосланні, в якому пояснить, чому він вважає Байдена кандидатом, необхідним на момент теперішньої кризи в Америці.

Що передувало: 13 квітня стало відомо, що Джо Байден переміг Берні Сандерса на президентських праймеріз у штаті Вісконсін. 

На минулому тижні сенатор Берні Сандерс вийшов з виборчих перегонів у США і не буде боротися за номінацію від Демократично партії на президентських виборах. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАОбамавибори
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