Обама підтримає Байдена на пост президента США – CNN
Вівторок, 14 квітня 2020, 17:31
Колишній президент США Барак Обама у вівторок 14 квітня оголосить про підтримку Джо Байдена на майбутніх виборах.
Джерело: джерела CNN, близькі до Обами
Деталі: Обама підтримає свого колишнього віце-президента у відеопосланні, в якому пояснить, чому він вважає Байдена кандидатом, необхідним на момент теперішньої кризи в Америці.
Що передувало: 13 квітня стало відомо, що Джо Байден переміг Берні Сандерса на президентських праймеріз у штаті Вісконсін.
На минулому тижні сенатор Берні Сандерс вийшов з виборчих перегонів у США і не буде боротися за номінацію від Демократично партії на президентських виборах.