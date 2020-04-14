Обама поддержит Байдена на пост президента США - CNN

Бывший президент США Барак Обама во вторник 14 апреля объявит о поддержке Джо Байдена на предстоящих выборах.

Источник: источники CNN, близкие к Обаме

Детали: Обама поддержит своего бывшего вице-президента в видеопослании, в котором объяснит, почему он считает Байдена кандидатом, необходимым в данный момент кризиса в Америке.

Что было раньше: 13 апреля стало известно, что Джо Байден победил Берни Сандерса на президентских праймериз в штате Висконсин.

На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс покинул избирательную гонку в США и не будет бороться за номинацию от Демократической партии на президентских выборах.