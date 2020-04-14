Зеленський: У Лаврі вже майже 100 захворювань на коронавірус

7232 перегляди
Вівторок, 14 квітня 2020, 20:26

На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків захворювання на Covid-19.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського до українців

Пряма мова: "Я впевнений, ви знаєте про ситуацію у Києво-Печерській лаврі. Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 захворілих на коронавірус. І на жаль, є два летальних випадки".

Передісторія: Упродовж 12 квітня доби у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі.

На всій території Києво-Печерської лаври посилили карантинні заходи, там виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру.

Євген Кізілов, УП
Теми: Київ церква коронавірус Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко: Ми розробляємо програму виходу з карантину 14 квітня 2020, 18:36
Кличко: У столиці постійно міряють радіацію, перевищення немає 14 квітня 2020, 13:16
Поминальні дні перенесли, всі кладовища будуть закриті – Кличко 14 квітня 2020, 13:00
Усі новини
Головні новини
Зеленський сказав, коли настане ключовий період епідемії в Україні
Рада визначилась з датою нового позачергового засідання
Підтримка Зеленського серед українців зменшується
В руках у військових вибухнув міномет: один загиблий і вісім поранених
Усі новини
школа

Телевізійна школа онлайн: теми та розклад уроків від МОН

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати