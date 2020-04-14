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Зеленський: У Лаврі вже майже 100 захворювань на коронавірус

Вівторок, 14 квітня 2020, 20:26
Зеленський: У Лаврі вже майже 100 захворювань на коронавірус

На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків захворювання на Covid-19.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського до українців

Пряма мова: "Я впевнений, ви знаєте про ситуацію у Києво-Печерській лаврі. Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 захворілих на коронавірус. І на жаль, є два летальних випадки".

Передісторія: Упродовж 12 квітня доби у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі.

На всій території Києво-Печерської лаври посилили карантинні заходи, там виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївцерквакоронавірусЗеленський
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