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У Лаврі посилили карантин: 4 пости, дезинфекція, виявили ще трьох хворих

Вівторок, 14 квітня 2020, 12:43
У Лаврі посилили карантин: 4 пости, дезинфекція, виявили ще трьох хворих

На всій території Києво-Печерської Лаври посилили карантинні заходи, там виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 14 квітня

Пряма мова: "Вчора ми посилили карантин в Лаврі. На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом.

Учора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври та 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації".

Деталі: За словами Кличка, у вівторок запланований відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії та семінарії.

Також зранку почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її робитимуть щодня. Як і медогляд усіх, хто мешкає на території Лаври.

Що передувало: Мер столиці Віталій Кличко розповів, що за минулу добу 13 квітня у Києві захворіли ще 56 осіб, один випадок летальний – помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.

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Передісторія: 

  • 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон НаумВ обох підтвердили коронавірус.
  • Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
  • 13 квітня Кличко заявив, що у Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, а святиню закрили на карантин.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївцерква
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