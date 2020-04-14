Зеленский: В Лавре уже почти 100 заболеваний коронавирусом
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Вторник, 14 апреля 2020, 20:26
На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заболевания Covid-19.
Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook
Прямая речь: "Я уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом. И к сожалению, два летальных случая".
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