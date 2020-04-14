Зеленский: В Лавре уже почти 100 заболеваний коронавирусом

4186 просмотров
Вторник, 14 апреля 2020, 20:26

На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заболевания Covid-19.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Я уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом. И к сожалению, два летальных случая".

Дополняется...

Темы: Киев церковь коронавирус Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко: Мы разрабатываем программу выхода из карантина 14 апреля 2020, 18:36
Кличко: В столице постоянно измеряют радиацию, превышения нет 14 апреля 2020, 13:16
Поминальные дни перенесли, все кладбища будут закрыты - Кличко 14 апреля 2020, 13:00
Все новости
Главные новости
Рада определилась с датой нового внеочередного заседания
Поддержка Зеленского среди украинцев уменьшается
В руках у военных взорвался миномет: один погибший и восемь раненых
Загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны понесет на юг
Все новости
Фотопроект

Гибриды животных, которых еще не видела природа

читай!

7 украинских книг, которые можно "проглотить" на карантине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів