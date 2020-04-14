Зеленский: В Лавре уже почти 100 заболеваний коронавирусом

На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заболевания Covid-19.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Я уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом. И к сожалению, два летальных случая".

Предыстория: В течение 12 апреля в столице зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом - 79 человек, из них 63 случая в Киево-Печерской лавре.

На всей территории Киево-Печерской лавры усилили карантинные меры, там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра.