Зеленский: В Лавре уже почти 100 заболеваний коронавирусом

На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заболевания Covid-19.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Я уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом. И к сожалению, два летальных случая".

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