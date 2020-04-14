"Антиколомойський" законопроєкт мають ухвалити на початку травня – Арахамія
Міжнародний валютний фонд (МВФ) протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає в другому читанні "антиколомойський" законопроєкт.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на телеканалі "Україна 24", якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Арахамії: "Я впевнений на 200%: після того, як ми проголосуємо банківський закон, протягом трьох тижнів ми отримаємо транш. Це заголовок, який обумовлений нашою переговорною поліцією з кредитором, і це зрозуміла позиція".
Деталі: Голова фракції "Слуга народу" додав, що транш від МВФ Україні необхідно отримати до кінця травня, оскільки на цей період припадає найбільший платіж за зовнішніми боргами.
Він передбачає, що проголосувати в другому читанні за законопроект депутати встигнуть до 5 травня. За його словами, якщо ж ухвалення законопроєкту в другому читанні затягнеться, то у всієї країни можуть бути проблеми.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.