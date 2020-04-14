Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Антиколомойский" законопроект должны принять в начале мая – Арахамия

Вторник, 14 апреля 2020, 21:07
Антиколомойский законопроект должны принять в начале мая – Арахамия

Международный валютный фонд (МВФ) в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении "антиколомойский" законопроект.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на телеканале "Украина 24", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной полицией с кредитором, и это понятная позиция".

Детали: Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период припадает самый большой платеж по внешним долгам.

Он предполагает, что проголосовать во втором чтении за законопроект депутаты успеют до 5 мая. По его словам, если же принятие законопроекта во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы.

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
  • МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Арахамия Верховная РадаМВФбанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Арахамия
В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: