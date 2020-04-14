"Антиколомойский" законопроект должны принять в начале мая – Арахамия

Международный валютный фонд (МВФ) в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении "антиколомойский" законопроект.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на телеканале "Украина 24", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной полицией с кредитором, и это понятная позиция".

Детали: Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период припадает самый большой платеж по внешним долгам.

Он предполагает, что проголосовать во втором чтении за законопроект депутаты успеют до 5 мая. По его словам, если же принятие законопроекта во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы.

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