Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу у 4 військових виявили коронавірус

Середа, 15 квітня 2020, 10:23

Станом на ранок 15 квітня у Збройних силах України виявили 23 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 1 випадок летальний, 1 людина вилікувалась.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "На 07.00 15 квітня в Збройних силах зареєстровано 23 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний".

Деталі: За добу серед військових підтвердили 4 нові випадки захворювання на COVID-19:

  • У військовослужбовця Житомирського гарнізону, що з 08.04.2020 знаходився на ізоляції у зв'язку з контактом хворою особою. 14.04.2020 госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров'я задовільний;
  • У військовослужбовця Одеського гарнізону, що з 09.04.2020 перебуває на стаціонарному лікуванні в ВМКЦ Південного регіону з діагнозом "пневмонія". Стан середнього ступеня важкості.
  • У військовослужбовця Вінницького гарнізону, що перебував на самоізоляції з 11.04.2020 у зв'язку із контактом з інфікованою особою. Стан здоров'я задовільний, скарг немає. Продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
  • У військовослужбовця Хмельницького гарнізону, що з 07.04.2020 перебуває на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з діагнозом "підозра на COVID-19". Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування.

При цьому на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 307 осіб.

У 47 військових ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

Повідомляється, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. 

Нагадаємо:

  • Станом на вечір 14 квітня в українській армії було зафіксовано загалом 19 заражень коронавірусом.
  • 7 квітня перша людина із COVID-19 померла у Збройних силах.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
Усі новини...
Реклама: