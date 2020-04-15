За добу у 4 військових виявили коронавірус

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Середа, 15 квітня 2020, 10:23

Станом на ранок 15 квітня у Збройних силах України виявили 23 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 1 випадок летальний, 1 людина вилікувалась.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "На 07.00 15 квітня в Збройних силах зареєстровано 23 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний".

Деталі: За добу серед військових підтвердили 4 нові випадки захворювання на COVID-19:

  • У військовослужбовця Житомирського гарнізону, що з 08.04.2020 знаходився на ізоляції у зв'язку з контактом хворою особою. 14.04.2020 госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров'я задовільний;
  • У військовослужбовця Одеського гарнізону, що з 09.04.2020 перебуває на стаціонарному лікуванні в ВМКЦ Південного регіону з діагнозом "пневмонія". Стан середнього ступеня важкості.
  • У військовослужбовця Вінницького гарнізону, що перебував на самоізоляції з 11.04.2020 у зв'язку із контактом з інфікованою особою. Стан здоров'я задовільний, скарг немає. Продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
  • У військовослужбовця Хмельницького гарнізону, що з 07.04.2020 перебуває на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з діагнозом "підозра на COVID-19". Стан здоров'я задовільний, продовжує лікування.

При цьому на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 307 осіб.

У 47 військових ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

Повідомляється, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. 

Нагадаємо:

  • Станом на вечір 14 квітня в українській армії було зафіксовано загалом 19 заражень коронавірусом.
  • 7 квітня перша людина із COVID-19 померла у Збройних силах.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус Збройні сили


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