За сутки в 4 военных обнаружили коронавирус
По состоянию на утро 15 апреля во Вооруженных силах Украины обнаружили 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 случай летальный, 1 человек вылечился.
Источник: Командование медицинских сил ВСУ
Дословно: "На 07.00 15 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный".
Детали: За сутки среди военных подтвердили 4 новых случая заболевания COVID-19:
- В военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 08.04.2020 находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом. 14.04.2020 госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;
- В военнослужащего Одесского гарнизона, который с 09.04.2020 находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом "пневмония". Состояние средней степени тяжести.
- В военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11.04.2020 в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
- В военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 07.04.2020 находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с диагнозом "подозрение на COVID-19". Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.
При этом на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек.
В 47 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
Сообщается, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.
Напомним:
- По состоянию на вечер 13 апреля в украинской армии было зафиксировано 19 заражений коронавирусом.
- 7 апреля первый человек с COVID-19 умер в Вооруженных силах.