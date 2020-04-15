За сутки в 4 военных обнаружили коронавирус

По состоянию на утро 15 апреля во Вооруженных силах Украины обнаружили 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 случай летальный, 1 человек вылечился.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "На 07.00 15 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный".

Детали: За сутки среди военных подтвердили 4 новых случая заболевания COVID-19:

В военнослужащего Житомирского гарнизона, который с 08.04.2020 находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом. 14.04.2020 госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;

В военнослужащего Одесского гарнизона, который с 09.04.2020 находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом "пневмония". Состояние средней степени тяжести.

В военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11.04.2020 в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

В военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 07.04.2020 находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с диагнозом "подозрение на COVID-19". Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

При этом на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 307 человек.

В 47 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Сообщается, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним: