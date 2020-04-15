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Кличко про обшуки у свого заступника: Хтось повинен сісти

Середа, 15 квітня 2020, 12:28
Кличко про обшуки у свого заступника: Хтось повинен сісти

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо перший заступник голови КМДА Микола Поворозник винен, то він має відповісти, але слідство має бути відкритим та публічним.

Джерело: Кличко під час онлайн прес-конференції

Пряма мова: "Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над І. Та відповідальності винних за законом. Хтось повинен сісти – або корумпований чиновник, або ті – хто фабрикував цю справу!"

Деталі: Кличко підтвердив, що у Поворозника в кабінеті представники СБУ та Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Він додав, що головним принципом, за яким він став мером є нульова толерантність до корупції.

Мер зазначив, що не покривав і не буде покривати свого підлеглого. Але попередив, що це можуть бути "політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу".

Що було раніше: Співробітники СБУ 14 квітня задокументували, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів (більше 3 мільйонів гривень) від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник заявляє, що всі роки працював чесно, а історія з хабарем є провокацією, і просить правоохоронців розібратися зі ЗМІ, які писали про обшуки і вимагання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКМДАкорупція
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