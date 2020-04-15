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Кличко об обысках у своего зама: Кто-то должен сесть

Среда, 15 апреля 2020, 12:28
Кличко об обысках у своего зама: Кто-то должен сесть

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник виноват, то он должен ответить, но следствие должно быть открытым и публичным.

Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над і. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело!"

Детали: Кличко подтвердил, что у Поворозника в кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Он добавил, что главным принципом, по которому он стал мэром является нулевая толерантность к коррупции.

Мэр отметил, что не покрывал и не будет покрывать своего подчиненного. Но предупредил, что это могут быть "политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть".

Что было раньше: Сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в 125 000 долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.

Сам Поворозник заявляет, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией, и просит правоохранителей разобраться со СМИ, которые писали об обысках и вымогательство.

Темы: Виталий КличкоКГГАкоррупция
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