Російські ветерани просять Путіна перенести парад Перемоги
Російські ветеранські організації направили президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням перенести парад Перемоги у Москві з 9 травня на пізнішу дату у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Джерело: ТАСС
Дослівно звернення: "Від імені всієї ветеранської спільноти просимо вас прийняти складне, але, як ми вважаємо, справедливе рішення про проведення військового параду в іншу дату, коли відповідно до епідеміологічної ситуації парад стане не загрозою, а воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників".
Деталі: Документ підписали президент Російської асоціації героїв Володимир Шаманов, голова Всеросійської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил РФ Віктор Єрмаков.
Вони підкреслили, що ситуація з коронавірусом привела до того, що гарантувати безпеку здоров'я при проведенні параду 9 травня неможливо.
На думку ветеранів, рішення про перенесення параду "буде проявом поваги до ветеранів... до всіх громадян, які відзначають День Перемоги".
Передісторія:
- На початку квітня російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі розглядають сценарій проведення параду Перемоги восени, в такому випадку заходи можуть відбутися з глядачами, але зберігається і варіант проведення параду "без трибун" 9 травня.
- 12 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що парад на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни відбудеться в Москві у будь-якому випадку.