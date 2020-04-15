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Російські ветерани просять Путіна перенести парад Перемоги

Середа, 15 квітня 2020, 14:42
Російські ветерани просять Путіна перенести парад Перемоги

Російські ветеранські організації направили президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням перенести парад Перемоги у Москві з 9 травня на пізнішу дату у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: ТАСС

Дослівно звернення: "Від імені всієї ветеранської спільноти просимо вас прийняти складне, але, як ми вважаємо, справедливе рішення про проведення військового параду в іншу дату, коли відповідно до епідеміологічної ситуації парад стане не загрозою, а воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників".

Деталі: Документ підписали президент Російської асоціації героїв Володимир Шаманов, голова Всеросійської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил і правоохоронних органів Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил РФ Віктор Єрмаков.

Вони підкреслили, що ситуація з коронавірусом привела до того, що гарантувати безпеку здоров'я при проведенні параду 9 травня неможливо.

На думку ветеранів, рішення про перенесення параду "буде проявом поваги до ветеранів... до всіх громадян, які відзначають День Перемоги".

Передісторія: 

  • На початку квітня російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі розглядають сценарій проведення параду Перемоги восени, в такому випадку заходи можуть відбутися з глядачами, але зберігається і варіант проведення параду "без трибун" 9 травня.
  • 12 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що парад на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни відбудеться в Москві у будь-якому випадку.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія9 травнякоронавірус
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