Российские ветераны просят Путина перенести парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату в связи з пандемией коронавируса.

Источник: ТАСС

Дословно обращение: "От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Детали: Документ подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

Они подчеркнули, что ситуация с коронавирусом привела к тому, что гарантировать безопасность здоровья при проведении парада 9 мая невозможно.

По мнению ветеранов, решение о переносе парада "послужит проявлением уважения к ветеранам… ко всем гражданам, которые отмечают День Победы".

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