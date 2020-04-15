Кабмін переніс військовий призов

Кабінет міністрів 15 квітня прийняв рішення про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Джерело: сайт уряду

Дослівно: "На виконання указу президента від 23 березня 2020 року № 103/2020, Кабінет міністрів України переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року".

Деталі: Відзначається, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову залишаються незмінними.

У травні-липні до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави ЗСУ поповнять 9 тисяч громадян, Нацгвардії – 5 тисяч 460, Держприкордонслужби – 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян.

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