У Дніпрі "з намірів благих і спонукань праведних" перекопали дорогу до церкви

У Дніпрі перекопали вхід до церкви, де у Вербну неділю парафіян причащали з однієї ложки.

Джерело: заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у Facebook.

Пряма мова: "Один із служителів культу (не плутати зі священнослужителями), напевно згідно зі статутом чи штатним розкладом МП, прийняв рішення про проведення масового заходу, порушуючи постанову міської ради.

У цьому заході, що відбувся цієї неділі, служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і покірних мирян... Однією і тією самою ложкою, з однієї і тієї самої бадді. 300 осіб.

Минулої ночі, на мене зійшов дух. Так, технічний дух водоканалу. Дух повідомив мені, що швидше за все, уздовж цього храму, на глибині півтора метра, замироточила холоднокатанатруба діаметром 150 міліметрів".

Деталі: Лисенко повідомив, що "тільки з намірів благих і спонукань праведних", він прийняв рішення розкопати цю трубу уздовж в'їзду та входів в даний заклад.

При цьому, за словами чиновника, у викопаній траншеї, був виявлений снаряд часів Другої світової війни, тож траншею довелося ще й обгородити і викликати МНС.

Чудны дела твои, Господи ! Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов... Опубліковано Mykhailo Lysenko Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Що було раніше: На початку квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що місто готується до найгіршого, тому на території міських кладовищ викопали 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Після того, як ЗМІ повідомили що у Дніпрі на Вербну неділю московський священик причащав всіх прихожан з однієї ложки, Філатов пригрозив відключити воду і світло церквам.

"Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог", - заявив він.

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