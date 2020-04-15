В Днипре "из намерений благих и побуждений праведных" перекопали дорогу к церкви

В Днепре перекопали вход в церковь, где в Вербное воскресенье прихожан причащали с одной ложки.

Источник: заместитель городского головы Днипра Михаил Лысенко в Facebook.

Прямая речь: "один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета.

В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян. Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек.

Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.".

Детали: Лысенко сообщил, что "токмо из намерений благих и побуждений праведных", он принял решение раскопать эту трубу вдоль въезда и входов в данное учреждение.

При этом, по словам чиновника, в выкопанной траншее, был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны, поэтому траншею пришлось еще и огородить и вызвать МЧС.

Чудны дела твои, Господи ! Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов... Опубліковано Mykhailo Lysenko Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Что было раньше: В начале апреля мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил для возможного захоронения умерших от коронавируса.

После того, как СМИ сообщили, что в Днепре на Вербное воскресенье московский священник причащал всех прихожан из одной ложки, Филатов пригрозил отключить воду и свет церквям.

"Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверьми и перекопаными дорогами? Мы вам все это обеспечим. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", - заявил он.

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