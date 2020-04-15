Тимошенко принесла на Банковую письмо Зеленскому

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от президента Владимира Зеленского наложить вето на принятый парламентом законопроект о рынке земли.

Источник: Тимошенко в комментарии жуналистам у здания Офиса президента в среду в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я принесла письмо – обращение к президенту… Я хочу сейчас прямо обратиться к Зеленскому: если вы подпишете закон о продаже сельскохозяйственной земли и е наложите вето – вы совершите преступление, у которого не будет срока давности, и рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу".

Детали: По мнению Тимошенко, при принятии законопроекта о рынке земли были нарушены 5 статей Конституции Украины.

Она также сообщила, что у "Батькивщины" уже готово конституционное представление о несоответствии данного законопроект Основному закону, и если президент подпишет закон, то ее команда обратится в Конституционный суд.

Что предшествовало: На внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты отклонили 13 постановлений об отмене закона о рынке земли и таким образом разблокировали его подписание.

Предыстория:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

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