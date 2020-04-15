Суд відмовився розглядати справу плавця з Гідропарку

Суд відправив протокол про адмінправопорушення щодо спортсмена Валентина Бур’янова, який переплив річку, щоб потрапити на спортмайданчик у Гідропарку, назад в поліцію.

Джерело: Відео із засідання суду опубліковане самим Бур’яновим у facebook

Пряма мова судді: "Вимоги до протоколу визначені чітко кодексом. З протоколу бачу, що немає свідків, "Магнолія ТВ" затримувала, якийсь журналіст. У Гідропарку посеред дня не було жодного свідка? Це потрібно з’ясувати. На даному етапі не бачу можливості продовжувати розгляд, не отримавши належним чином оформлені документи".

Деталі: В ході засіданя суддя, розглядаючи протокол, зазначив, що в ньому не вказані ані свідки правопорушення, ані поняті, немає підписів і не вказано, якої шкоди заподіяв правопорушник.

Суддя повернув поліції протокол та інші матеріали на "дооформлення".

Адвокат Бур’янова зазначив, що в адміністративному судочинстві не передбачено "повернення матеріалів".

Що було раніше: 6 квітня, чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

На нього склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.

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