Суд відмовився розглядати справу плавця з Гідропарку

3000 переглядів
Середа, 15 квітня 2020, 16:52

Суд відправив протокол про адмінправопорушення щодо спортсмена Валентина Бур’янова, який переплив річку, щоб потрапити на спортмайданчик у Гідропарку, назад в поліцію.

Джерело: Відео із засідання суду опубліковане самим Бур’яновим у facebook

Пряма мова судді: "Вимоги до протоколу визначені чітко кодексом. З протоколу бачу, що немає свідків, "Магнолія ТВ" затримувала, якийсь журналіст. У Гідропарку посеред дня не було жодного свідка? Це потрібно з’ясувати. На даному етапі не бачу можливості продовжувати розгляд, не отримавши належним чином оформлені документи".

Деталі: В ході засіданя суддя, розглядаючи протокол, зазначив, що в ньому не вказані ані свідки правопорушення, ані поняті, немає підписів і не вказано, якої шкоди заподіяв правопорушник.

Суддя повернув поліції протокол та інші матеріали на "дооформлення".

Адвокат Бур’янова зазначив, що в адміністративному судочинстві не передбачено "повернення матеріалів".

Опубліковано Valentyn Buryanov Середа, 15 квітня 2020 р.

Що було раніше: 6 квітня, чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

На нього склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.

Нагадаємо: 

Теми: суд карантин поліція Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чорновол відмовили у відводі судді Вовка 15 квітня 2020, 16:19
Всі депутати "ЄС" готові взяти Чорновол на поруки 14 квітня 2020, 16:45
ЛГБТ-активісти подали до суду через заяву Філарета про коронавірус від одностатевих шлюбів 14 квітня 2020, 10:29
Усі новини
Головні новини
ФСБ заявляє, що затримала у Криму шпигунів на користь України
Рада таки збереться у четвер – і не лише для зміни регламенту
Новинський повідомив, що у нього коронавірус
Лідери ЄС пояснили, як відкриватимуть кордони Шенгену, закриті через пандемію
Усі новини
Лайфхаки

Як видути гігантську мильну бульбашку?

Фоторепортаж

Екскурсія закуліссям Національної опери