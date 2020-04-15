Суд отказался рассматривать дело пловца из Гидропарка

Суд отправил протокол об административном правонарушении в отношении спортсмена Валентина Бурьянова, который переплыл реку, чтобы попасть на спортплощадку в Гидропарке, обратно в полицию.

Источник: Видео с заседания суда опубликованное самим Бурьяновым в facebook

Прямая речь судьи: "Требования к протоколу определены четко кодексом. Из протокола вижу, что нет свидетелей, "Магнолия ТВ" задерживала, некий журналист. В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля? Это предстоит выяснить. На данном этапе не вижу возможности продолжать рассмотрение, не получив надлежащим образом оформленные документы".

Детали: В ходе заседаний судья, рассматривая протокол, отметил, что в нем не указаны ни свидетели правонарушения, ни понятые, нет подписей и не указано, какой вред причинил правонарушитель.

Судья вернул полиции протокол и другие материалы на "дооформление".

Адвокат Бур'янова отметил, что в административном судопроизводстве не предусмотрено "возвращение материалов".

Что было раньше: 6 апреля, мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

Напомним: