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Садовий про карантин: На ринках порядку більше, ніж у супермаркетах

Середа, 15 квітня 2020, 17:40
Садовий про карантин: На ринках порядку більше, ніж у супермаркетах

Мер Львова Андрій Садовий не підтримує ідею обов’язкового закриття ринків в Україні, бо зокрема у Львові "немає критичних ситуацій" і на ринках "порядку більше, ніж у супермаркетах".

Джерело: очільник Львова в ефірі hromadske

Пряма мова: "Я би просив усіх бути дуже уважними, бо місто від міста це дуже кардинально велика різниця. У нас люди дотримуються чітко тих правил і рішень, які ухвалює уряд і наша міська комісія по надзвичайних ситуаціях. Тобто є чітка норма, дистанція, все дотримується".

Деталі: Він уточнив, що станом на ранок 15 квітня немає рішення уряду про закриття всіх ринків в Україні. Садовий додав, що, "наскільки йому відомо", це питання розглянуть на засіданні уряду у середу.

Сам Садовий вважає, що вирішення цього питання треба віддати на розсуд місцевих органів влади, бо зокрема у Львові "немає критичних ситуацій" і на ринках "порядку більше, ніж у супермаркетах".

Садовий додав, що дотримання санітарних правил на ринках контролюють працівники районних адміністрацій, працівники поліції, санстанцій, але найбільшими контролерами є самі мешканці, які негайно телефонують на гарячу лінію, якщо вони бачать якісь порушення.

Що передувало: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

14 квітня, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину. 

Теми: карантинпродуктиСадовий
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