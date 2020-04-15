Садовый о карантине: На рынках порядка больше, чем в супермаркетах

Мэр Львова Андрей Садовый не поддерживает идею обязательного закрытия рынков в Украине, так как в частности во Львове "нет критических ситуаций" и на рынках "порядка больше, чем в супермаркетах".

Источник: глава Львова в эфире hromadske

Прямая речь: "Я бы просил всех быть очень внимательными, потому что город от города это очень кардинально большая разница. У нас люди придерживаются четко тех правил и решений, которые принимает правительство и наша городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. То есть четкая норма, дистанция, все держится".

Детали: Он уточнил, что по состоянию на утро 15 апреля нет решения правительства о закрытии всех рынков в Украине. Садовый добавил, что, "насколько ему известно", этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду.

Сам Садовый считает, что решение этого вопроса надо отдать на усмотрение местных органов власти, так как в частности во Львове "Нет критических ситуаций" и на рынках "порядка больше, чем в супермаркетах".

Садовый добавил, что соблюдение санитарных правил на рынках контролируют работники районных администраций, работники полиции, санстанций, но самыми лучшими контроллерами являются сами жители, которые немедленно звонят на горячую линию, если они видят какие-то нарушения.

Что предшествовало: 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

14 апреля, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.