Колишній адвокат Януковича може стати очільником ДБР

Перший заступник директора бюро Олександр Бабіков, який раніше представляв в суді інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, може стати виконуючим обов’язків директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Соколова: Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас в законі написано, що у разі відсутності директора, повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів.

На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю. Не було його тиждень.

Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було ухвалене рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого".

Деталі: Проте Соколов зазначив, що після закінчення цього 60-денного терміну, Бабіков стане в.о. директора ДБР також на 60 днів, якщо не оберуть інших заступників.

Чому це важливо: Національне агентство із запобігання корупції встановило, що Бабіков до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист Януковича.

Цей факт, за версією НАЗК, зумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході та результатах досудового розслідування указаного провадження.

І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (чи т.в.о.) ДБР.

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